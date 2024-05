DELFINGEN Industry : A suivre aujourd'hui

Delfingen annonce un chiffre d’affaires du 1er trimestre en repli de 2,5% sur un an (-5,4% en organique) à 113,6 millions d’euros. L’équipementier automobile, spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de la mobilité et de l'industrie, souligne que ce repli des ventes doit être apprécié au regard d'une base de comparaison défavorable, le groupe ayant enregistré une activité record au 1er trimestre 2023 en croissance de 14%. Le groupe souligne que son chiffre d'affaires ressort pour le mois d'avril de nouveau "en croissance soutenue".



Le groupe vise pour 2024 "une amélioration de sa performance opérationnelle et une réduction de son endettement grâce à un cash-flow net positif et une gestion stricte de ses investissements".