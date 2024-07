DELFINGEN Industry : CNova, Maisons du Monde, Renault...les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

CNova

Le GMV (Gross Merchandise Value) de Cnova a diminué de 10,9% sur base comparable au premier semestre 2024, ce qui confirme le choix stratégique de Cnova de développer ses activités de services afin d'améliorer sa rentabilité opérationnelle. Il s'élève à 1,2 milliard d'euros contre 1,38 milliard d'euros un an auparavant. Le chiffre d'affaires net de la filiale de Casino baisse de 19% sur base comparable au premier semestre 2024, en lien avec la baisse du GMV et la transition stratégique vers la Marketplace, qui représente 65% du GMV Produit sur ce premier semestre (+7pts vs. 2023).



Maisons du Monde

Au premier semestre 2024, les ventes de Maisons du Monde ont reculé de 9,6% à 491,1 millions d'euros. La marge brute a diminué de 7,4% à 320,7 millions d'euros. Son Ebitda a baissé de 24,8% ressortant à 64 millions d'euros. La marge d'EBITDA a diminué, passant de 15,7% à 13% compte tenu de la baisse de volumes. La marge d'EBIT est négative à -1,2% comparée à 3,0% au 1er semestre 2023, fortement impactée par la baisse des ventes. Le groupe accuse une perte nette à 24,3 millions d'euros contre un bénéfice de 1 million d'euros au premier semestre 2023.



Renault

Ampere, filiale de Renault spécialiste du véhicule électrique et du software, annonce la nomination d'Anne-Catherine Brieux au poste de directrice des opérations industrielles. Cette nomination est effective au 1er août 2024. Actuellement directrice qualité stratégie, fournisseurs & développement de Renault Group, Anne-Catherine Brieux devient membre de la Leadership Team d'Ampere et sera rattachée à Luca de Meo, CEO d'Ampere. Elle succède à Luciano Biondo qui a décidé de quitter le groupe.



