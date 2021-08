DELFINGEN Industry : devrait atteindre son objectif de 9% de marge opérationnelle au premier semestre

Au premier semestre, le chiffre d'affaires publié de Delfingen a atteint 193,7 millions, en hausse de 130 %. La croissance s'est élevée à 52 % en organique. Le groupe industrielle souligne sa nette surperformance du marché automobile dans toutes les régions. Le chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants de ce secteur est en hausse de 55 % à 97,3 millions d'euros (+46 % en données publiées). L'effet des taux de change sur les ventes automobile est défavorable de -5,8 millions d'euros principalement du fait de la parité euro-dollar.



Dans un contexte de marché toujours aussi instable (variabilité de la demande, pénurie de matières et composants, envolée des prix d'achats, difficultés logistiques, …), Delfingen met tout en œuvre pour adapter le pilotage de ses opérations et de sa structure de coûts et ainsi renforcer son leadership de partenaire privilégié de ses clients en offrant un service et une qualité unique.



Ainsi au premier semestre, le groupe devrait atteindre son objectif de 9% de marge opérationnelle.