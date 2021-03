DELFINGEN Industry : La digitalisation de DELFINGEN

De SOFANOU à DELFINGEN, la transformation digitale au cœur de l'évolution du Groupe

La transformation digitale de l'économie avec notamment l'industrie 4.0 et la dématérialisation de tous les processus administratifs est sur toutes les lèvres. Cette évolution n'est pas nouvelle et elle continue de s'accélérer, surtout dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19.

DELFINGEN s'est toujours inscrit dans cette transformation, et les chantiers de digitalisation sont engagés.

Aujourd'hui, cette digitalisation est devenu à la fois naturelle et indispensable : nous collaborons avec nos 4000 collègues répartis aux 4 coins du globe en simultané, il est possible de connaître en temps réel les stocks de matières premières via un simple scan de code barre, et nous formons nos collaborateurs à de nouvelles machines via des formations en réalité virtuelle.

Pas de transformation digitale sans les hommes et les femmes

Au-delà de la qualité de ses produits, de l'excellence de son organisation industrielle et de sa capacité d'innovation, DELFINGEN a investi depuis de nombreuses années dans les Femmes et les Hommes, ces Femmes et ces Hommes capables de comprendre leur environnement et de s'y adapter individuellement et collectivement en permanence pour répondre aux défis qui chaque jour se dressent devant eux.

De par sa nature, le département informatique a d'abord initié puis propulsé le Groupe dans sa transformation digitale qui s'effectue non seulement via des outils, mais aussi en améliorant nos processus avec plus d'automation.

A présent, le département informatique accompagne aussi les différentes directions du Groupe dans leur transformation.

Nous devons continuer à nous adapter et à nous former à ces nouveaux outils / process, car ce sont toujours les Femmes et les Hommes qui font la différence.

Du papier et crayon…. À l'intelligence artificielle

L'utilisation généralisée des outils numériques s'accompagne de fait d'une grande dépendance de notre business à leurs égards. Dans le même temps, les cyber attaques explosent, quelle que soit la taille des entreprises… c'est pourquoi la cybersécurité reste au cœur de la stratégie informatique de DELFINGEN.

DELFINGEN vous invite à découvrir en vidéo le parcours de sa transformation digitale, de sa création en 1954, à aujourd'hui !