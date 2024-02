COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 20 février 2024

Calendrier financier 2024

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, publie aujourd'hui son calendrier financier pour l'exercice 2024.

Dates de publication 2024 RESULTATS ANNUELS 2023

2 avril 202 4, après bourse CHIFFRE d'AFFAIRES 1er trimestre 2024

13 mai 2024, après bourse Assemblée générale 2024

14 juin 2024 Chiffre d'affaires semestriel 2024

29 juillet 2024, après bourse RESULTATS SeMESTRIELS 2024

9 septembre 2024, après bourse CHIFFRE D'AFFAIRES 3e trimestre 2024

4 novembre 2024, après bourse

Les dates figurant dans le calendrier sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées si nécessaire.

A propos de DELFINGEN (www.delfingen.com)

DELFINGEN est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 42 implantations dans 22 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe Clerc

Vice-Président Exécutif – Finances - T. +33 (0)1 81 70 37 00

cclerc@delfingen.com



SEITOSEI-ACTIFIN

Benjamin Lehari

Relations investisseurs - T. +33 (0) 1 56 88 11 25

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com



Relations Presse

Isabelle Dray - T. +33 (0)1 56 88 11 29

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

