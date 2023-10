COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 05 octobre 2023

Delfingen se dote de moyens financiers renforcés en signant une nouvelle convention de crédit d'un montant de 213 millions d'euros intégrant des objectifs extra-financiers

Delfingen (Euronext Paris, ISIN code : FR0000054132), équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, annonce la signature d'une nouvelle convention de crédit d'un montant de 213 M€.

Ce nouveau crédit syndiqué est accordé par le pool bancaire composé de CIC, BECM, Crédit Agricole, Banque Populaire, Société Générale, Caisse d'Epargne et Crédit Lyonnais, qui renouvelle leur confiance à Delfingen et dote le groupe de moyens financiers renforcés pour accompagner sa croissance.

Le financement, mis en place sous la forme d'un Sustainability Linked Loan (SLL), intègre des objectifs de décarbonation et de réduction des accidents du travail dans le calcul des taux d'intérêts, soulignant ainsi la démarche continue de la société en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).

L'intégration de ces objectifs extra-financiers démontre l'engagement de Delfingen en faveur d'une mobilité toujours plus respectueuse de l'environnement conjuguant la réduction de son empreinte carbone, la lutte contre les pollutions plastiques et son soutien envers une économie plus circulaire. De plus, il réaffirme la grande attention que porte Delfingen à la sécurité de ses collaborateurs et au respect des droits humains comme en attestent sa Charte des Valeurs et sa Charte du Travail décent.

« Avec ce financement innovant intégrant des objectifs extra-financiers, nous réaffirmons notre engagement d'inscrire notre démarche environnementale comme l'un des piliers de notre plan stratégique. Il s'agit d'un message fort adressé à l'ensemble de nos parties prenantes, incluant nos clients, collaborateurs et partenaires financiers », déclare Gérald STREIT, Président et directeur général de Delfingen.

A propos de DELFINGEN (www.delfingen.com)

DELFINGEN est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, DELFINGEN compte 4000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 21 pays.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

