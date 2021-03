Delfingen Industry : DELFINGEN Industry : Résultats annuels 2020

2020, une année historique pour DELFINGEN

Dans un contexte de marché difficile, DELFINGEN a :

surperformé le marché automobile de 9 points,

réalisé une marge opérationnelle courante de 9,2 %,

dégagé un free cash flow positif,

finalisé l'acquisition du périmètre Europe-Afrique de Schlemmer.



Chiffre d'affaires Résultat opérationnel courant Capitaux Propres part du Groupe Résultat net part du Groupe Flux de trésorerie généré par l'activité 241,9 m€

+5,0 %

(-9,0 % en croissance organique) 9,2 % des ventes

(en hausse de 47 %) +55 %

(soit 117,3 m€) 45,3 m€

(soit 18,7 % des ventes)

14,5 m€



Au cours de l'année 2020, DELFINGEN a démontré sa capacité d'adaptation à des conditions économiques et sanitaires extrêmes. Par son agilité et sa robustesse, DELFINGEN a d'abord fait face à la crise en protégeant ses équipes, en réduisant sa voilure et en préservant sa situation de cash. Puis DELFINGEN a pu saisir les opportunités du marché pour poursuivre son plan de marche, d'une part avec l'acquisition du périmètre Europe-Afrique de Schlemmer, puis en accélérant sa croissance sur un marché automobile porté par la transition vers les motorisations hybrides et électriques.

Dans ce contexte, DELFINGEN réalise une performance financière remarquable avec un résultat opérationnel courant de 9,2 % de ses ventes et l'amélioration de son ratio d'endettement rapporté à l'EBITDA.

Sur la base d'une croissance de la production automobile de l'ordre de 8 à 10 % en 2021, et suite à l'intégration en année pleine du périmètre Europe-Afrique de Schlemmer, DELFINGEN anticipe en 2021 un chiffre d'affaires de 370 m€ traduisant une nette surperformance du marché et une marge opérationnelle de l'ordre de 8 à 9 % malgré les perturbations d'approvisionnement et la hausse des prix de certaines matières premières.



En millions d'euros

2020 2019 Consolidé Périmètre constant Contribution nouveau périmètre Chiffre d'affaires 241,9 205,5 36,4 230,5 Ebitda*

% du chiffre d'affaires 37,6

15,6 % 28,4

13,8 % 9,2

25,4 % 28,4

12,6 % Résultat opérationnel courant

% du chiffre d'affaires 22,3

9,2 % 15,3

7,5 % 7,0

19,1 % 15,2

6,6 % Résultat opérationnel non courant 31,5 -0,9 32,5 0,2 Résultat opérationnel 53,8 14,4 39,4 15,4 Résultat net part du groupe

% du chiffre d'affaires 45,3

18,7 % 7,6

3,7 % 37,8

103,9 % 8,5

3,7 % Flux de trésorerie généré par l'activité 14,5 23,9 Endettement financier net* 103,7 69,4 Capitaux propres part du Groupe 117,3 75,8

* l'impact de la norme IFRS 16 sur l'EBITDA est de +5,5 m€ (+5,2 m€ en 2019) et sur l'Endettement Financier Net de 26,7 m€ (17,9 m€ en 2019).

Notes sur l'intégration des entités Schlemmer

Le 1er septembre 2020, DELFINGEN a acquis à la barre du tribunal de Munich certains actifs du groupe Schlemmer à savoir ses activités en Allemagne, Roumanie, Russie, Espagne et sa participation à hauteur de 49 % dans une JV (“JV Italy”) avec la société Intercable couvrant l'Italie, le Maroc et la Tunisie. Cette acquisition s'est faite par voie d'acquisition d'actifs et d'acquisition de titres. Les sociétés acquises ont été intégrées à 100 % à compter du 1er septembre à l'exception des participations dans “JV Italy” qui ont été consolidées suivant la méthode de la mise en équivalence jusqu'au 31 décembre puis en intégration globale le 31 décembre 2020. Compte tenu de la différence entre le prix payé et la valeur des actifs et passifs transférés, cette opération a généré un profit non récurrent de 35,6 m€.

Le 23 décembre 2020, DELFINGEN a acquis auprès d'Intercable ses 51 % dans ladite “JV Italy”, permettant ainsi à DELFINGEN de détenir 100 % des activités de Schlemmer sur la région Europe-Afrique. Compte tenu de la différence entre le prix payé pour ce deuxième lot et la valeur des actifs et passifs transférés, cette opération a généré un goodwill de 22,6 m€.

Sur l'ensemble de ce périmètre, DELFINGEN attend une contribution au chiffre d'affaires en année pleine de 120 m€.

Cette acquisition permet à DELFINGEN de renforcer ses parts de marché sur la région Europe-Afrique, de créer une plus grande intimité avec les équipementiers et constructeurs allemands et d'élargir son offre de produits pour toujours mieux répondre aux enjeux de la “clean mobility”.

Ventes

(cf. communiqué de presse du 5 février 2021)

Après des mois de janvier et février 2020 en droite ligne avec son scénario de croissance, DELFINGEN a, comme toute l'industrie automobile, été particulièrement impactée par la crise Covid, avec une fermeture progressive de quasiment toutes ses usines sur la période avril-mai . S'en est suivie une période de retour à la normale durant l'été avant une très forte progression de l'activité à compter de septembre. Ainsi à périmètre et taux de change constants, DELFINGEN a battu des records de ventes en septembre, octobre et novembre, confirmant son positionnement stratégique sur les véhicules hybrides et électriques.

Sur l'année 2020, DELFINGEN affiche une surperformance de 9 points par rapport au marché automobile, principalement dans les régions Amériques et Europe - Afrique, qui représentent 85 % de son chiffre d'affaires automobile.

Le chiffre d'affaires progresse de 5 % en données publiées (-9 % à périmètre et taux de change constants). L'effet des taux de change sur les ventes est de -4,2 m€ (ou -1,8 % du total des ventes).

Marché Automobile

Les ventes de la division Automobile (hors périmètre Schlemmer), sont en baisse de 7,2 % à périmètre et taux de change constants (-9,2 % en données publiées). La production automobile mondiale sur la même période est en recul de 16,3 %.

Les deux principaux segments de la division automobile à savoir les systèmes de protection des réseaux embarqués et les tubes techniques pour les transferts de fluides sont respectivement en baisse de 6,9 % et 6,3 % (à périmètre et taux de change constants) faisant ainsi mieux que résister à la baisse du marché. L'activité protection a été notamment particulièrement soutenue par la dynamique de croissance des produits textiles au 4ème trimestre, produits avec de nombreuses applications sur les véhicules hybrides et électriques.

Au niveau géographique, les principales zones d'implantation à savoir les régions Amériques et Europe-Afrique, ont connu des baisses d'activité similaires de l'ordre de 7 % sur des marchés en baisse de l'ordre de 22 %. Sur le marché asiatique, DELFINGEN affiche une baisse de 9,4 % sur un marché en retrait de 11,4 %.

Marché Industriel

Les ventes de la division marché industriel reculent de 16,8 % à taux de change constants (-18 % en données publiées). Ce marché a été moins impacté par la crise au 1er semestre, mais est resté plus morose sur l'année.

Schlemmer

La contribution de l'activité Europe-Afrique de Schlemmer du 1er septembre au 31 décembre est de 36,4 m€, en ligne avec les attentes du groupe lors de l'acquisition, l'opération s'étant faite au moment du retournement du marché.



Le chiffre d'affaires de “JV Italy” n'est pas inclus dans le chiffre d'affaires publié car ces sites sont intégrés suivant la méthode de mise en équivalence.

Résultats

DELFINGEN Industry affiche un résultat opérationnel courant de 22,3 m€, soit 9,2 % du chiffre d'affaires (6,6 % en 2019).

Cette performance est le reflet :

de la continuité des résultats historiques de DELFINGEN ;

de la rapidité d'adaptation de la structure de coûts face à l'effondrement de l'activité au 2ème trimestre ;

de l'engagement sans faille des collaborateurs tant dans la période d'arrêt d'activité que pour faire face ensuite au retour à la croissance ;

de la contribution à hauteur de 6,9 m€ du périmètre Schlemmer, dont 1,5 m€ de plus value sur les stocks achetés auprès de l'administrateur judiciaire.

Le résultat opérationnel non courant de 31,5 m€ inclut 2,1 m€ de frais d'acquisition, 1,0 m€ d'indemnité de transfert suite au déménagement de l'usine Schlemmer de Münchingen vers les usines DELFINGEN du Portugal et de la Roumanie, la dépréciation du goodwill de la BU Assemblage Mécanique de PT-Porto (UGT 2) pour 0,9 m€ et un profit non courant de 35,6 m€ sur la différence entre le prix payé et la valeur des actifs et passifs transférés dans le cadre de l'acquisition du périmètre Europe-Afrique de Schlemmer.

Le résultat financier est de -4,3 m€ à comparer à -3,8 m€ en 2019, incluant des intérêts de la dette financière à hauteur de 3,1 m€ et des pertes de change pour 1,2 m€.

Le taux d'impôt effectif est de 8,4 % à comparer à 26,5 % en 2019. Cette baisse s'explique par le caractère non imposable du profit non courant d'acquisition.

Le résultat net part du Groupe ressort ainsi à 45,3 m€.

Cash Flow et structure financière

Les capitaux propres sont au 31 décembre 2020 de 117,3 m€ à comparer à 75,8 m€ au 31/12/2019 du fait d'un résultat net de 45,3 m€, d'une augmentation de capital de 3,3 m€, de l'absence de distribution de dividende sur l'exercice et d'un impact négatif des écarts de conversion pour 6,8 m€.

L'endettement financier net ressort à 103,7 m€ (77,1 m€ hors IFRS 16) au 31 décembre 2020, contre 69,4 m€ (51,6 m€ hors IFRS 16) au 31 décembre 2019 soit une variation de 34,3 m€ provenant principalement de :

EBITDA (hors IFRS 16) : 32,1 m€ (-)

Variation du besoin en fonds de roulement : 16,0 m€ (+)

Investissements nets : 9,4 m€ (+)

Sortie nette de trésorerie/acquisitions : 24,9 m€ (+)

Dividendes reçus de “JV Italy” : 2,5 m€ (-)

Charges financières nettes : 3,1 m€ (+)

Impôts sur les bénéfices : 3,4 m€ (+)

Nouvel endettement IFRS 16 : 14,9 m€ (+)

Que ce soit pour la gestion de la crise ou le financement des acquisitions, DELFINGEN a pu compter sur le soutien et la confiance de ses partenaires financiers historiques.

Le ratio dette nette / EBITDA est de 2,8 (2,4 hors IFRS 16), le ratio dette nette sur capitaux propres est de 88,1 % (65,5 % hors IFRS 16).

Lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui se tiendra le 4 juin 2021, le Conseil d'administration proposera une distribution de dividendes à hauteur de 1,0 m€, reflétant ainsi la confiance de DELFINGEN dans ses perspectives, tout en préservant sa situation de trésorerie.

La progression des ventes en 2020 et l'amélioration de la performance opérationnelle confirment le potentiel de croissance de DELFINGEN, conformément à son plan stratégique : leadership dans le domaine de la protection des réseaux embarqués et diversification dans le domaine des tubes techniques pour les transferts de fluide.

L'augmentation des contenus média et des contraintes de sécurité ainsi que le développement des motorisations hybrides et électriques, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule. La mission de DELFINGEN : le protéger en apportant des solutions toujours plus innovantes et à plus forte valeur ajoutée.

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection

et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués

EURONEXT Growth Paris – Code ISIN : FR 0000054132 – Mnémonique : ALDEL

Prochain communiqué : 30 avril 2021 – Publication URD 2020

Contact : M. Christophe Clerc : +33 (0)3.81.90.73.00 –

www.delfingen.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yWduZZpnZWyYnW5paMhtmWdsbmiSlWCXlmmek5ObZ8yYbJ2SlG+TmZyVZm9pmG5s

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68396-cp-2020-resultats-1.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews