Delfingen : croissance de 50% du CA annuel

Delfingen affiche un chiffre d'affaires de 363 millions d'euros au titre de 2021, en hausse de 50,1% grâce à l'intégration à 100% des ventes du périmètre Schlemmer, qui a représenté 36% du total et un niveau d'activité supérieur à celui escompté au moment de l'acquisition.



Concernant les activités historiques du groupe, le CA automobile a augmenté de 12,3% à 190,6 millions (+14,7% en organique, soit une surperformance du marché automobile de 12,2 points) et le CA industriel s'est accru de 14% à 40,8 millions (+29,6% en organique).



Dans cette situation de marché chaotique, Delfingen surperforme sa dernière guidance de chiffre d'affaires de 345 millions d'euros et anticipe donc pour l'année 2021 une marge opérationnelle de l'ordre de 6% contre 5% lors de la dernière guidance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.