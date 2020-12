Delfingen : dans le vert après l'analyse positive d'un broke

L'action Delfingen gagne plus de 2% à Paris alors que ce matin, Euroland Corporate a adopté une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 41 euros sur le titre, suite à l'intégration à 100% par le groupe des nouvelles filiales acquises génératrices de marge et à l'accélération de l'activité.



Le bureau d'études rappelle que Delfingen a procédé à l'acquisition de 51% de l'ancienne filiale de Schlemmer en Italie, 38% au Maroc et 50% en Tunisie auprès d'Intercable, une acquisition qui s'est faite sur ses fonds propres.



'Cette montée au capital se fait dans un contexte de très forte croissance, Delfingen communiquant sur une activité particulièrement dynamique en cette fin d'année', souligne l'analyste, pointant aussi une contribution de Schlemmer bien supérieure aux attentes.



