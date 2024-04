Delfingen: forte progression du résultat opérationnel courant en 2023

Le 02 avril 2024 à 18:31 Partager

Delfingen annonce un résultat net part du groupe en baisse de 14,8% en 2023 à 6,9 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en progression de 9,5% à 456,7 millions d’euros. L’équipementier automobile spécialiste des solutions de protection des câblages pour les marchés de la mobilité et de l'industrie souligne la progression de 33,6% de son résultat opérationnel courant à 28,1 millions d’euros, et proposera le versement d'un dividende de 1,15 euro par action au titre de l'exercice 2023. Ce dernier est en hausse de 80 % par rapport à l'exercice précédent.



Delfingen vise en 2024 une amélioration de sa performance opérationnelle et une réduction de son endettement grâce à un cash-flow net positif et une gestion stricte de ses investissements. Il s'appuie sur l'étude S&P Global Mobility de février 2024, selon laquelle la production automobile mondiale devrait être stable en 2024 pour se maintenir à 90 millions de véhicules produits dans le monde.