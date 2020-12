Delfingen : rachats des parts d'Intercable

Delfingen indique avoir racheté les parts d'Intercable dans leur joint-venture, lui permettant ainsi de détenir 100% des ex-entités Schlemmer en Italie, au Maroc et en Tunisie (environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge d'Ebitda de 20%).



Pour mémoire, le groupe avait réalisé au 1er septembre dernier l'acquisition de certains actifs et entités en Europe-Afrique du groupe Schlemmer, parmi lesquels 49% de Schlemmer Italie, 62% de Schlemmer Maroc et 50% de Schlemmer Tunisie.



Cette opération, financée sur fonds propres, va faciliter l'organisation et la rationalisation des implantations du groupe en Afrique du Nord et permettre de renforcer son outil industriel de production de pièces injectées pour la protection des câblages.



