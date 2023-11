Delhivery Limited a annoncé la démission de Mme Pooja Gupta en tant que Chief People Officer (KMP) et de M. Uday Sharma en tant que Head of Business Development - PTL (SMP). Cette démission est due au fait que Mme Gupta souhaite poursuivre d'autres intérêts. La dernière date de travail de Mme Gupta est le 15 janvier 2024.

À partir du 4 novembre, Mme Gupta aidera M. Suraj Saharan à assurer une transition en douceur de son rôle, qui entrera en vigueur le 15 janvier 2024. La dernière date de travail de M. Uday Sharma est le 9 janvier 2024.

À partir du 4 novembre, M. Sharma aidera M. Varun Bakshi à assurer une transition en douceur de son rôle, qui entrera en vigueur le 9 janvier 2024. Mme Gupta ayant décidé de quitter l'entreprise, M. Suraj Saharan assumera le rôle de Chief People Officer en plus de son rôle actuel de Head of New Ventures, à compter du 15 janvier 2024.

Il est également un KMP existant de la Société. Date d'approbation du Conseil d'administration : 04 novembre 2023 ; Date d'entrée en vigueur de la nomination : Date d'entrée en vigueur de la nomination : 15 janvier 2024. Conditions de nomination - Les conditions d'emploi actuelles restent inchangées.

M. Suraj Saharan est l'un des cofondateurs de Delhivery Limited. Il occupe actuellement le poste de Head - New Ventures et assumera des responsabilités supplémentaires en tant que Chief People Officer, un rôle qu'il a déjà joué au sein de l'entreprise de 2014 à 2017. Il est titulaire d'une licence en génie mécanique de l'Indian Institute of Technology de Bombay.

Il a précédemment été associé à M/s. Bain & Company India Private Limited en tant que consultant et à M/s. ICICI Lombard en tant que gestionnaire de risques. M. Sharma ayant décidé de quitter l'entreprise, M. Varun Bakshi prendra la direction du développement commercial - PTL (Part Truck Load Business) et abandonnera sa fonction actuelle de directeur des relations avec les investisseurs et de la trésorerie, à compter du 9 janvier 2024. Par conséquent, à compter du 9 janvier 2024, il sera désigné comme SMP.

Date d'approbation du Conseil d'administration : 04 novembre 2023 ; Date d'entrée en vigueur de la nomination : Date d'entrée en vigueur de la nomination : 9 janvier 2024. Conditions de nomination - Les conditions d'emploi actuelles restent inchangées. M. Varun Bakshi travaille pour Delhivery Limited depuis plus de deux ans.

Il est actuellement responsable des relations avec les investisseurs et de la trésorerie et travaille en étroite collaboration avec la direction générale sur la stratégie de croissance et de profit de l'entreprise. Il va maintenant occuper ce nouveau rôle et succéder à M. Uday Sharma en tant que responsable du développement commercial - PTL. Il est titulaire d'un PGDM de l'Indian Institute of Management de Bangalore et d'une licence en ingénierie mécanique de l'Indian Institute of Technology de Delhi.

Auparavant, M. Bakshi a occupé des fonctions commerciales à la Deutsche Bank, puis à Invest India, et il a été entrepreneur dans le domaine de la fintech avant de rejoindre Delhivery Limited.