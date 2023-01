Exclusif - Nexus Venture envisage un fonds de 700 millions de dollars pour parier sur les startups technologiques indiennes et américaines - sources

La levée de fonds prévue, qui, selon l'une des sources, sera clôturée dans les deux mois, indique que les investisseurs commencent peut-être à se sentir plus à l'aise avec les évaluations des entreprises technologiques indiennes, après la mauvaise performance sur le marché en 2022 de certaines startups de haut vol et dans un contexte de déroute du secteur technologique mondial.

Cela élargirait également le pool de fonds disponibles pour les startups, à un moment où les levées de fonds des startups indiennes ont chuté d'un tiers l'année dernière pour atteindre 24 milliards de dollars, selon les données de Venture Intelligence.

Fondée en 2006, Nexus a été l'une des premières sociétés de capital-risque indiennes à investir dans des startups de logiciels basées aux États-Unis et en Inde. Le nouveau fonds sera son septième à ce jour et portera les actifs sous gestion de la société à plus de 2 milliards de dollars.

Parmi les investisseurs actuels de Nexus figurent des fonds de pension mondiaux, des family offices milliardaires et des fonds de dotation. Le nouveau fonds a reçu une forte réponse de la part des fonds de dotation, a déclaré l'une des sources, sans communiquer les noms d'investisseurs spécifiques.

Nexus investira les nouveaux fonds - qui seront les plus importants levés en Inde après le fonds de 2,85 milliards de dollars de Sequoia au milieu de l'année 2022 - dans des tours de financement de jeunes entreprises indiennes de l'Internet et de la technologie, ainsi que dans des sociétés de logiciels basées aux États-Unis, ont précisé les sources.

Nexus pense qu'investir dans des sociétés de logiciels américaines l'aidera à couvrir ses paris et à offrir plus de stabilité que les startups indiennes très en vue qui brûlent souvent des milliards de dollars en phase de croissance pour atteindre une croissance rapide et attirer les utilisateurs, ont-elles ajouté.

Et Nexus fait le pari que l'Inde - où l'utilisation d'Internet et des téléphones portables augmente rapidement - restera un pari attrayant à long terme pour les investisseurs de son nouveau fonds, a déclaré l'une des sources.

Nexus, basé à Mumbai, n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les sources ont refusé d'être nommées car les discussions sont privées.

Les investisseurs sont devenus prudents face aux valorisations élevées dans un contexte de déroute technologique mondiale - les entreprises indiennes de services numériques Paytm et Zomato ont plongé après avoir fait leurs débuts sur le marché en 2021.

Nexus mise actuellement sur la société de logistique indienne Delhivery, la société d'enseignement en ligne Unacademy et les sociétés de logiciels américaines PubMatic Inc et Postman, qui ont toutes connu des valorisations de plusieurs milliards de dollars ces dernières années.

Nexus a été cofondé par Naren Gupta qui a dirigé une société de logiciels aux États-Unis pendant 15 ans avant de la vendre à Intel. Gupta, l'un des capital-risqueurs les plus renommés d'Inde, est décédé en 2021.

Un autre cofondateur, Sandeep Singhal, a quitté la société en 2021, tandis que le troisième cofondateur, Suvir Sujan, ancien cadre d'eBay India et de PayPal, est l'un des directeurs généraux actuels.