L'entreprise indienne Delhivery enregistre une baisse de ses revenus au quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande et des coûts élevés du carburant

Le revenu total consolidé de la société est tombé à 19,34 milliards de roupies (236,5 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 21,27 milliards de roupies il y a un an.

L'entreprise de livraison a vu sa croissance ralentir par rapport aux niveaux élevés enregistrés au cours des premiers trimestres de la pandémie, lorsque les gens achetaient en ligne toutes sortes de produits, des articles ménagers aux vêtements. Elle subit également la pression des coûts élevés du carburant.

Son activité de services transfrontaliers a vu son chiffre d'affaires diminuer, malgré des volumes satisfaisants, en raison de la baisse des rendements mondiaux du fret aérien et maritime et de l'impact des vacances du Nouvel An chinois sur les volumes, a indiqué la société dans un communiqué.

La marge du bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est contractée à 0,3 % au cours du trimestre, contre 3,9 % l'année précédente. Cependant, elle est devenue positive séquentiellement après avoir rapporté une marge négative de 3,7 % au trimestre précédent.

La perte nette consolidée s'est élargie à 1,59 milliard de roupies, contre 1,20 milliard de roupies il y a un an, selon un dépôt d'échange, poursuivant sa série de pertes consécutives depuis son introduction en bourse en mai 2022.

"Delhivery a mis en place des plans agressifs d'expansion de l'infrastructure et des capacités et est confiant dans le fait que le bon démarrage d'avril et de la première moitié de mai se poursuivra tout au long de l'année", a déclaré Sahil Barua, directeur général et PDG de Delhivery.

Au début du mois, la société homologue Blue Dart Express Ltd a enregistré une baisse de près de 50 % de son bénéfice au quatrième trimestre, en raison de l'augmentation des dépenses.

Les actions de Delhivery ont clôturé en baisse de 1,16 % avant la publication des résultats. L'action a augmenté de 0,1 % au cours du trimestre de mars.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)