Delhivery Limited est une société basée en Inde, qui fournit des services de transport express de colis, de transport partiel de lots complets et de lots partiels, de transport transfrontalier et de chaîne d'approvisionnement. L'entreprise fournit ses services à environ 29200 clients, dont des acteurs du commerce électronique, petits et grands, des petites et moyennes entreprises, ainsi que d'autres entreprises et marques. Les opérations, l'infrastructure et la technologie de la société permettent à ses clients d'effectuer des transactions avec elle et ses partenaires. Ses partenaires comprennent des franchisés, des partenaires de vente au détail et des agents de livraison, qui embarquent leurs actifs physiques et leurs ressources et participent à la plateforme de l'entreprise. La société a conclu des partenariats avec environ 6 000 fournisseurs et partenaires de réseau qui fournissent des services de ramassage et de livraison ainsi que des capacités de transport en camion complet. Ses filiales comprennent Delhivery Cross Border Services Private Limited, Delhivery USA LLC, Delhivery Corp Limited, Delhivery HK Pte. Ltd, Orion Supply Chain Private Limited, Delhivery Freight Services Pvt Ltd. et autres.

Secteur Frêt aérien et logistique