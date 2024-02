Delhivery Limited est un fournisseur de services logistiques entièrement intégrés. Il propose des services tels que les colis express, le fret en charge partielle, le fret en charge complète, les services transfrontaliers Delhivery et les services de la chaîne d'approvisionnement. Son réseau de livraison de colis express dessert plus de 18500 codes pin en Inde. Le service de livraison de colis express propose également un service de transport de marchandises lourdes comprenant l'entreposage et la livraison de marchandises lourdes, telles que les gros appareils électriques, les produits blancs, les meubles et les équipements sportifs. Ses services de fret en charge partielle se concentrent sur le segment du transport express d'entreprise à entreprise (B2B). Sa plateforme de courtage de fret routier, Orion, met en relation les expéditeurs avec les propriétaires de flottes et les fournisseurs de capacités de transport routier à travers le pays via un moteur centralisé d'enchères et d'appariement. Son offre transfrontalière propose des services de colis express de porte à porte et de port à port, ainsi que des services de fret aérien à destination et en provenance de l'Inde. Ses services de chaîne d'approvisionnement offrent des solutions complètes et intégrées d'exécution des commandes multicanal.

Secteur Frêt aérien et logistique