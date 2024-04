Delignit AG est un fournisseur allemand de produits technologiques et de solutions de systèmes fabriqués à partir du matériau écologique Delignit, à base de bois. Elle opère à travers deux segments : Automobile et Applications technologiques. La division Automotive se concentre sur la production et la vente d'éléments de sécurité pour l'intérieur des automobiles et la protection des zones de chargement pour les véhicules utilitaires légers, tels que les sols, les murs et les cloisons. Le segment Applications technologiques propose des sols pour les sites de production et les véhicules ferroviaires, la sécurité incendie et l'insonorisation des bâtiments publics, y compris les composants de sécurité et les éléments de construction, ainsi que la construction d'outils, comme la production d'outils de formage de tôles.

Secteur Sylviculture