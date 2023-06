Deliveroo plc : Goldman Sachs est maintenant positif sur le dossier

Deliveroo plc (Deliveroo), anciennement Deliveroo Holdings plc, est une société de restauration en ligne basée au Royaume-Uni. La société est engagée dans la livraison de nourriture. Deliveroo est une place de marché tripartite hyperlocale qui met en relation des consommateurs locaux, des restaurants et des épiceries, et des cavaliers pour réaliser un achat en moins de 30 minutes. Elle dispose d'une base diversifiée d'environ 115 000 restaurants et épiceries partenaires.

Secteur Internet