Deliveroo : Amazon et Deliveroo annoncent une nouvelle offre pour les membres Amazon Prime en France

Les membres d'Amazon Prime auront accès gratuitement pendant un an au service Deliveroo Plus

Pour toute adhésion au cours des 12 prochains mois

Dès aujourd'hui, tous les membres Amazon Prime peuvent bénéficier d'un abonnement Deliveroo Plus d'un an leur permettant d'accéder à la livraison offerte illimitée dans les 26 000 restaurants partenaires de Deliveroo pour toute commande égale ou supérieure à 25€.

Les membres Prime bénéficieront d'un accès gratuit au programme de fidélité dédié de Deliveroo, Plus Argent. Pour profiter gratuitement du service il suffit de se rendre sur l'application Deliveroo, les membres Amazon Prime peuvent simplement lier leurs comptes Amazon et Deliveroo.

Lancée en France en 2018, Deliveroo Plus est une offre de fidélité abordable et attrayante, créée avec l'ambition d'offrir à ses consommateurs de nombreux avantages et récompenses, tout en leur permettant de découvrir une offre très variée de restauration. Grâce à cette nouvelle collaboration avec Amazon, les amoureux de cuisine voient leur offre s'enrichir. Les membres Amazon Prime peuvent ainsi déguster des plats locaux, des spécialités végétariennes, ou encore se régaler de la cuisine du monde ; livrée en moins de 30 minutes en moyenne. L'offre est valable à toute heure de la journée, et pour toutes les faims : petit-déjeuner, déjeuner, dîner, collations improvisées ou apéro entre amis.

Amazon Prime offre le meilleur du shopping et du divertissement à tous ses membres dans le monde. L'abonnement Prime c'est : un accès à des milliers de films et séries populaires, pour toute la famille, à regarder et à télécharger avec Prime Video, 2 millions de titres sur tous les appareils, sans publicité avec Amazon Music Prime, des jeux gratuits tous les mois avec Prime Gaming, des centaines d'ebooks à emprunter avec Prime Reading, un stockage gratuit et illimité de photos avec Amazon Photos, des économies incroyables avec Prime Day et plus encore.

« C'est une chance et une fierté pour Deliveroo de pouvoir s'associer à Amazon en France, a commenté Melvina Sarfati El Grably, Directrice Générale de Deliveroo France. Je souhaite à ces futurs clients beaucoup de plaisir dans la découverte de nos restaurants et commerces partenaires. »

« Nous sommes toujours en quête de nouveaux avantages pour nos membres Amazon Prime et sommes heureux de lancer cette collaboration avec Deliveroo France qui leur permettra de profiter d'un large choix de repas livrés gratuitement » a déclaré Frederic Duval, Directeur Général Amazon.fr.

A propos de Deliveroo Plus

Deliveroo investit en France dans le déploiement de cet outil de fidélisation qu'est Deliveroo Plus, avec l'ambition d'offrir à ses consommateurs un abonnement attrayant, facile leur permettant de découvrir la variété de l'offre de restauration et de courses proposée par la plateforme. Le même partenariat a été mis en œuvre au Royaume-Uni et en Irlande en septembre 2021, ainsi qu'en Italie en mars 2022. Il a permis à Deliveroo de gagner un grand nombre de clients.