Deliveroo : et le groupe Casino renouvellent leur partenariat pour deux ans

Élargissement de la couverture nationale avec de nouvelles villes couvertes.

Déjà 500 points de vente déployés

Deliveroo et le groupe Casino prolongent de deux ans leur partenariat signé en mai 2020. Cette collaboration vise à permettre aux clients de la plateforme Deliveroo de se faire livrer en moins de trente minutes en moyenne les produits des enseignes alimentaires du groupe Casino.

Deliveroo a commencé à déployer sur sa plateforme les enseignes Franprix, puis les Monop', au début de l'année 2020, pour ensuite signer un partenariat portant sur l'ensemble des enseignes alimentaires du groupe Casino en mai 2020. L'objectif à terme est de s'appuyer sur plus de 1 500 magasins des enseignes Casino (Franprix, Monop', Monoprix, La Nouvelle Cave, Vival, Spar, Géant Casino, Casino Supermarchés, Le Petit Casino, Petit Casino, Casino Shop).

Cette consolidation du partenariat va permettre de poursuivre le déploiement des points de vente visés par l'accord initial, et de mettre en œuvre quelques nouveautés :

Couverture de 500 points de vente à date et montée en puissance dans les prochains mois notamment sur les magasins de proximité,

Accélération du déploiement du service dans les points de vente Monoprix et La Nouvelle Cave en région parisienne.

Élargissement du maillage territorial à de nouvelles villes : Nancy, Lille, Perpignan, Angers, Mulhouse, Bayonne, Le Mans, Brest, Blois, Compiègne, Arras.

Augmentation du nombre de produits mis à disposition des clients, jusqu'à 1 100 dans les Franprix, 900 dans les Monop'.

Sur Deliveroo, les enseignes du groupe Casino proposent un assortiment de produits adaptés aux besoins des consommateurs, pour tous les moments de la journée. On y retrouve des produits d'épicerie salés, sucrés, des fruits et légumes, des produits frais, mais aussi des produits de dépannage pour la maison et des produits d'hygiène.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Deliveroo d'élargir son offre à des courses d'appoint, grâce à de grandes enseignes de proximité appréciées des Français et présentes sur tout le territoire. Deliveroo dispose aujourd'hui de plus de 1500 points de vente de courses, incluant les grandes enseignes mais également les commerces de proximité et commerces de bouche indépendants (cavistes, boulangers, boucheries).

Ce partenariat permet au groupe Casino de proposer toujours plus de services de proximité à ses clients, notamment sur les formats porteurs (magasins urbains, premium et de proximité), et ajoute ainsi une brique complémentaire à sa stratégie de développement du e-commerce alimentaire.

'Cet accord parachève une première phase réussie de collaboration avec Groupe Casino. Ce service a définitivement séduit les clients de Deliveroo, heureux de retrouver les marques préférées du Groupe, et qui vont pouvoir bénéficier d'un choix encore plus large dans cette deuxième phase de déploiement, a commenté Kevin Mauffrey, directeur commercial de Deliveroo. Notre développement dans la livraison de courses contribue à notre ambition de devenir l'entreprise de référence de la gastronomie et de l'alimentation.'