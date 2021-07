Deliveroo : s'associe au CEPROC pour offrir à ses livreurs la possibilité de devenir pizzaïolo

Cinq livreurs partenaires bénéficieront de la formation

Formation prise en charge par Deliveroo

Stage de mise en pratique dans des restaurants partenaires de Deliveroo : Papelli, Fabbrezza, Caffe Shop, Tripletta et Livio Più.

Deliveroo s'associe au CEPROC, le Centre d'Excellence des Professions Culinaires, basé à Paris dans le 19e arrondissement, pour offrir à cinq de ses livreurs partenaires une formation diplômante leur permettant de devenir pizzaïolo.

Ce partenariat vient renforcer la politique de formation de Deliveroo qui vise à aider ses livreurs partenaires à construire un véritable parcours professionnel ou à leur proposer un tremplin vers l'entrepreneuriat. Cette politique passe par exemple par un partenariat avec OpenClassrooms, pour offrir aux livreurs des formations gratuites et des bourses leur permettant de suivre des formations qualifiantes et diplômantes.

Elle passe également par le Big Pitch, le concours entrepreneurial de Deliveroo, qui a distingué cette année 5 lauréats, qui se sont partagé une dotation globale de 50 000 euros pour lancer leur projet entrepreneurial.

'Deliveroo porte une attention particulière à la formation continue de ses livreurs partenaires afin de faire de leur expérience avec nous un tremplin pour construire un projet professionnel. Nous sommes fiers de leur offrir une passerelle vers d'autres métiers. Dans le contexte de réouverture des restaurants, alors que de nombreux professionnels peinent à trouver du personnel, Deliveroo a aussi souhaité apporter sa contribution au redémarrage, et renforcer les liens qui nous unissent aux restaurateurs français, grâce à cet partenariat avec le CEPROC', a commenté Melvina Sarfati El Grably, directrice générale de Deliveroo France.

'La mission du CEPROC est de permettre à chacun de se révéler en prenant en main son avenir professionnel. Nous ouvrons chaque année le champ des possibles à des jeunes et à des adultes en reconversion en leur transmettant le goût du travail bien fait. Ce partenariat avec Deliveroo s'inscrit donc parfaitement dans notre démarche et il permettra à ces stagiaires de se professionnaliser et ainsi concrétiser leur projet avec une formation d'excellence', a commenté Xavier Geoffroy, Directeur général du Ceproc

Les cinq livreurs partenaires seront retenus à l'issue d'un appel à candidatures lancé auprès de la flotte de Paris et d'Ile-de-France, qui a recueilli plus de 200 réponses. Leur motivation et leur projet professionnel ont été évalués par le CEPROC, avant validation définitive de leur candidature. Ils bénéficieront d'une formation débouchant sur un certificat de qualification professionnelle (CQP) leur ouvrant la voie à un emploi en restauration.

La formation dispensée se déroule sur 210 heures, et comprend des modules tels que l'approvisionnement et la participation aux achats, la confection des pizzas, la préparation des produits frais, mener un échange client, l'encaissement, etc.

Elle aura lieu sur huit semaines, en septembre et octobre, à raison de six semaines en centre de formation, et deux semaines de pratique en restaurant. Les élèves effectueront les stages pratiques dans des restaurants partenaires de Deliveroo ayant accepté de les accueillir : Caffe Shop, Fabbrezza, Livio Più, Papelli et Tripletta.

'Papelli se réjouit de s'associer à Deliveroo dans cette aventure, a commenté Yohann Bodin, patron de Papelli. Nous sommes ravis de faire découvrir aux livreurs l'univers de la pizza qu'ils livrent au quotidien'.

'Nous sommes très heureux de nous associer à cette initiative de Deliveroo, et très impatients d'accueillir dans nos cuisines un futur stagiaire, pour lui permettre de parfaire sa formation et de devenir prochainement un cuisinier capable de régaler nos clients, en salle ou en livraison', a commenté Valentin Bauer, fondateur de Tripletta.

À propos du CEPROC

Le Centre d'Excellence des Professions Culinaires forme aux métiers de la gastronomie apprentis en alternance, adultes en reconversion et professionnels en perfectionnement depuis 50 ans. Du CAP au Brevet de Technicien des Métiers, nous transmettons notre passion et notre savoir-faire de générations en générations. Avec un campus de 10 000 m2 situé à Paris, nous formons chaque année 700 personnes aux métiers de charcutier-traiteur, de pâtissier, de boulanger, de cuisinier, de boucher et de pizzaiolo.