Deliveroo : solide fin d'exercice, le titre progresse

Le groupe britannique de livraison de repas Deliveroo a fait état jeudi d'une 'solide' fin d'exercice 2021, venue parachever selon lui une 'excellente' performance sur l'ensemble de l'année écoulée.



La société créée en 2013 et mise en Bourse l'an dernier souligne que le nombre de commandes du quatrième trimestre s'est accru de 42% sur un an, à 80,8 millions d'unités.



La valeur totale des commandes (GTV) a pour sa part augmenté de 33% pour atteindre 1,73 milliard de livres.



Les chiffres publiés jeudi font néanmoins apparaître une baisse de 7% du ticket moyen par commande, passé à 21,4 livres sur le trimestre écoulé contre 23 livres un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, la valeur totale des commandes affiche, elle, une progression de 70% à taux de change constants, une performance dans le haut de la fourchette de 60% à 70% que le groupe s'était donné comme objectif.



Souvent décrié pour les conditions de travail qu'il impose à ses livreurs indépendants, qui sont rémunérés à la course, Deliveroo a également dévoilé un certain nombre d'indicateurs sociaux à l'occasion de son point d'activité.



Le groupe revendique ainsi un taux de satisfaction de 85% chez ses 180.000 livreurs dans le monde.



Après ces annonces, l'action Deliveroo progressait de 2,5% à la Bourse de Londres. Près de 10 mois après son entrée en Bourse, le titre évolue encore plus de 50% en-dessous de son prix d'introduction de 390 pence.



