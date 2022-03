A l’occasion de la publication de ses résultats 2021 préliminaires, Deliveroo a levé le voile sur ses perspectives. Le spécialiste britannique de la livraison de repas commandés en ligne vise une croissance de la valeur brute des transactions (« GTV ») dans une fourchette de 15% à 25% (à change constant). En parallèle, la marge d’Ebitda ajustée est attendue entre -1,5% et -1,8%.



Deliveroo explique que cette guidance 2022 reflète les incertitudes actuelles, en particulier sur les marchés européens, dues aux pressions inflationnistes, au comportement des consommateurs après le Covid et aux impacts géopolitiques et économiques plus larges du conflit en Ukraine.



" Nos prévisions pour 2022 reflètent notre prudence à l'égard de ces facteurs, mais nous sommes confiants dans notre capacité à nous adapter financièrement à un environnement macroéconomique en évolution rapide ", a déclaré Will Shu, le fondateur et directeur général de Deliveroo.



A moyen terme, Deliveroo maintient sa prévision de croissance de la GTV dans une fourchette de 20% à 25% par an (à change constant). En parallèle, le groupe veut atteindre le seuil de rentabilité en termes d'Ebitda ajusté au cours du deuxième semestre 2023 ou du premier semestre 2024.



D'ici 2026, Deliveroo vise une marge d'Ebitda ajustée de plus de 4%, avec un potentiel de hausse supplémentaire au-delà de 2026, grâce à une augmentation de la marge brute et à une réduction des frais de marketing et des frais généraux.