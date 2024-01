Deliveroo plc (Deliveroo) est une société de restauration en ligne basée au Royaume-Uni, dont l'activité consiste à livrer des repas. La plateforme de la société met en relation les consommateurs, les cyclistes et les partenaires restaurateurs et épiciers sur les marchés locaux afin d'apporter la nourriture aux gens. Sa plateforme, Deliveroo, est une place de marché hyperlocale tripartite qui met en relation les consommateurs locaux, les restaurants et les épiceries, ainsi que les cyclistes, afin qu'ils effectuent un achat en moins de 30 minutes. Elle dispose d'une base diversifiée d'environ 180 000 partenaires restaurateurs et épiciers. Les segments géographiques de la société comprennent le segment du Royaume-Uni et de l'Irlande et le segment international, qui comprend ses activités en Europe continentale, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Elle travaille avec des restaurants à service rapide internationaux, des chaînes nationales de restauration décontractée, des restaurants indépendants à service complet et des plats à emporter. Elle s'associe également à certains détaillants en alimentation. Elle est présente en Australie, en Belgique, en France, à Hong Kong, en Italie, en Irlande, à Singapour, dans les Émirats arabes unis et au Koweït.

Secteur Internet