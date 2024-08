PARIS, 8 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes s'érodent à l'ouverture jeudi, le compte rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon et une faible demande pour la dernière adjudication de bons du Trésor américain ravivant les inquiétudes des investisseurs.



À Paris, le CAC 40 se replie de 0,86% à 7.203,39 points vers 07h05 GMT. Le Dax à Francfort perd 0,58%, tandis que le FTSE à Londres décline de 0,81%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,74%, l'EuroStoxx 50 recule de 0,91% et le Stoxx 600 décline de 0,81%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert. Le Dow Jones pourrait avancer de 0,06%, le Standard & Poor's 500 de 0,1% et le Nasdaq de 0,35%.



Les débats au sein de la Banque du Japon ont pris un tour plus restrictif que ne l'espéraient les investisseurs, ce alors que la hausse de taux inattendue de l'institution, fin juillet, a alimenté un vaste mouvement d'aversion pour le risque.



Aux Etats-Unis, une émission de bons du Trésor a rencontré une faible demande des investisseurs, ravivant les inquiétudes sur la croissance et la soutenabilité de la dette américaine, et encourageant les investisseurs à se détourner des actifs risqués.



"La réévaluation brutale et volatile des prix la semaine dernière a probablement été exacerbée par les conditions de liquidité estivales et le débouclage des paris à effet de levier", résume Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



Les contrats à terme sur les taux de la Fed "à 18 mois semblent conformes à un cycle de réduction dans un contexte sans récession, la banque centrale normalisant rapidement ses taux, mais pas aussi vite que lors d'un retournement", ajoute l'économiste.



Aux valeurs, Deliveroo prend 6,6% après avoir fait état d'un bénéfice supérieur au consensus au premier semestre et annoncé un rachat d'actions.



Allianz gagne 1,6% après la publication jeudi de ses résultats au deuxième trimestre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)