Deliveroo grimpe de 1,83 % à 172,7 pence sur la place de Londres, grâce à une activité dynamique lors du quatrième trimestre 2021. Les commandes ont ainsi bondi de 42% à 80,8 millions et leur valeur de 36 % à 1,73 milliard de livres sterling en devise constante. « Nous avons terminé 2021 sur une très solide performance au dernier trimestre, et la croissance de 70% sur un an de notre GTV (valeur brute des transactions, ndlr) se situe dans le haut de la fourchette que nous avions annoncée », s’est réjoui Will Shu, le PDG de Deliveroo.



" Dans un contexte qui nous a mis au défi, nous avons renforcé notre proposition de valeur aux consommateurs, élargi notre base de clients et mis en œuvre notre stratégie ", a ajouté le dirigeant.



Du côté des perspectives, le spécialiste de la livraison de repas commandés en ligne a confirmé son objectif 2021, à savoir une marge brute située dans une fourchette de 7,50 à 7,75%.



Les résultats annuels seront publiés le 17 mars prochain. A cette occasion, on pourrait en apprendre plus sur la guidance pour 2022. " Les opportunités qui s'offrent à nous en 2022 sont très prometteuses, et nous sommes prêts à aller de l'avant ", a déclaré Will Shu.