Le chiffre d'affaires de Deliveroo augmente au premier trimestre, en particulier au Royaume-Uni et en Irlande

(Alliance News) - Deliveroo PLC a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires du premier trimestre était en hausse, en particulier dans sa division Royaume-Uni et Irlande, tandis que les résultats de sa division internationale ont diminué à taux de change constant.

La société de services de livraison basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires était en hausse de 6,8% à 512 millions de livres sterling au premier trimestre 2023, contre 479 millions de livres sterling un an plus tôt, à taux de change publié, ou en hausse de 4% à taux de change constant.

Cette hausse a été plus prononcée dans la division Royaume-Uni et Irlande, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % et de 11 % à taux de change constant, respectivement, pour atteindre 299 millions de livres sterling, contre 268 millions de livres sterling.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires de la division internationale a augmenté de 0,9 %, passant de 211 millions de livres sterling à 213 millions de livres sterling, bien qu'il ait baissé de 5 % à taux de change constant.

Dans l'ensemble du groupe, la valeur brute des transactions a augmenté de 2,3 %, passant de 1,71 milliard de livres sterling à 1,75 milliard de livres sterling, mais elle a baissé de 1 % à taux de change constant.

Le nombre de commandes a diminué de 8,5 %, passant de 78,8 millions à 72,1 millions, tandis que le VAB par commande a augmenté de 12 %, passant de 21,70 GBP à 24,20 GBP, soit une hausse de 8 % à taux de change constant. Deliveroo a déclaré que cela reflétait l'impact continu de l'inflation des prix alimentaires.

"La croissance du chiffre d'affaires de 4 % et la stabilité du chiffre d'affaires brut (à taux de change constant) représentent une performance solide, en particulier dans le contexte des pressions inflationnistes et de la crise actuelle du coût de la vie, et sur une base de comparaison difficile. Dans ce contexte, je suis particulièrement satisfait de notre performance au Royaume-Uni, qui reflète une nouvelle amélioration de ce que nous proposons aux consommateurs", a déclaré Will Shu, fondateur et directeur général de Deliveroo.

Pour ce qui est de l'avenir, Deliveroo a déclaré qu'elle prévoyait une croissance du chiffre d'affaires brut à un chiffre, dans le bas ou le milieu de la fourchette, en termes de devises constantes, avec une amélioration de la croissance tout au long de l'année, car "nous continuons à réaliser nos plans et la base de comparaison se détend".

L'entreprise s'attend également à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements pour 2023 se situe entre 20 et 50 millions de livres sterling, avec une pondération au second semestre. Cela représenterait un changement par rapport à une perte de 70,5 millions de livres sterling en 2022.

M. Shu poursuit : "Nous restons confiants dans notre capacité à réaliser nos projets de croissance rentable et de génération de trésorerie durable."

Les actions de Deliveroo étaient en baisse de 0,7 % à 103,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.