Bernstein surperforme Delivery Hero - objectif 75 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Le bureau d'études américain Bernstein Research a maintenu sa recommandation sur Delivery Hero à "surperformance" avec un objectif de cours de 75 euros. L'analyste William Woods a écrit dans une étude publiée mardi qu'il avait les attentes de croissance les plus élevées parmi les entreprises qu'il suit pour le fournisseur de repas. Il a également fait l'éloge de la forte position en termes de parts de marché, d'un historique convaincant d'acquisitions et d'un modèle économique différencié. L'action est son "top pick" dans le secteur de la livraison en Europe./edh/la

Publication de l'étude originale : 09.01.2023 / 12:52 / UTC

Première diffusion de l'étude originale : 10.01.2023 / 05:00 / UTC

