Delivery Hero : Barclays relève son objectif de cours

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Delivery Hero avec un objectif de cours relevé de 66 à 71,3 euros, le considérant toujours comme son nom préféré en Europe dans la livraison de repas à domicile.



S'il reconnait des prévisions 'un peu molles' pour le troisième trimestre sur le volume brut de marchandises (GMV), le broker perçoit toujours des marges de progression pour le dossier avec l'aide de la publication pour le deuxième trimestre.



Barclays pense toujours que Delivery Hero constitue, parmi ses pairs cotés en Europe, celui qui 'dispose des meilleures chances à la fois de bien grandir et d'améliorer son EBITDA sur le moyen terme'.



