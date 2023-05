Morgan Stanley relève l'objectif de Delivery Hero - 'Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement américaine Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour Delivery Hero de 47 à 53 euros et maintenu sa recommandation à "surpondérer". Le service de livraison de repas est actif sur des marchés particulièrement prometteurs, écrit l'analyste Miriam Josiah dans une étude publiée mercredi, en se référant à ses observations du contexte mondial. Cela renforce sa confiance dans l'histoire de croissance structurelle de l'action./tih/tav

