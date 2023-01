ACTIONS EN FONCTION : Just Eat convainc par sa marge - Delivery Hero donne également des ailes

LONDRES/FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs misent sur le retour à la rentabilité des services de livraison de repas. En milieu de semaine, le fournisseur britannique Just Eat Takeaway, qui devrait être dans le vert l'an prochain, a donné l'impulsion nécessaire. La société mère de Lieferando a annoncé un bénéfice d'exploitation. Bien que les recettes aient été médiocres, cela a propulsé les titres à la Bourse de Londres de 11% dans les premiers échanges mercredi.

Le sentiment des investisseurs s'est également amélioré pour d'autres valeurs du secteur : Les titres du concurrent Delivery Hero ont notamment suivi le mouvement en gagnant plus de 5% récemment. Mais les titres du fournisseur de boîtes de cuisine Hellofresh ont également fait partie des valeurs recherchées dans l'indice MDax allemand, avec une hausse d'un pour cent. Deliveroo a quant à lui progressé de 3 % à Londres.

Selon l'experte de RBC Sherri Malek, Just Eat Takeaway a une fois de plus manqué les attentes en termes de volume brut de transactions, mais le développement opérationnel est convaincant. "La rentabilité reste plus importante que la croissance", a résumé l'analyste. Just Eat Takeaway a indiqué que le résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) de l'année écoulée devrait être d'environ 16 millions d'euros, contre un déficit d'environ 350 millions l'année précédente.

Chez les investisseurs, cela a ensuite éclipsé les voix critiques sur l'évolution du volume de transactions au quotidien. "La demande reste faible et le volume brut des transactions de cette année est donc inférieur aux attentes", a déclaré William Woods de Bernstein Research. Il a également souligné l'importance de la rentabilité, qui est la vraie grande surprise. Selon Woods, les analystes s'attendaient en moyenne à un déficit d'exploitation (Ebitda) de 100 millions d'euros.

Pour l'année en cours, Just Eat Takeaway vise désormais un résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) d'environ 225 millions d'euros, ce qui a également suscité des avis convaincus. Selon l'expert de Bernstein Woods, cet objectif est deux fois plus élevé que la moyenne des analystes. Giles Thorne de Jefferies a également mis l'accent sur ce point, les attentes moyennes devant être nettement plus élevées. L'objectif ne fait pas de compromis sur les investissements dans la croissance ni sur les vents contraires.

Depuis que l'inflation élevée a entraîné une hausse rapide des taux d'intérêt, les investisseurs sont de plus en plus attentifs à la rentabilité des valeurs de croissance dans le secteur de l'Internet. Delivery Hero a également longtemps été critiqué pour son manque d'attention aux coûts. Depuis l'été, il semble toutefois que l'amélioration de la rentabilité devienne ici aussi une priorité. Depuis son plus bas record en mai 2022, le cours de Delivery Hero a plus que doublé./tih/ngu/jha/