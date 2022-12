Analyse-La livraison de nourriture en Europe prend forme avec l'achat de Gorillas par Getir

Après une expansion rapide, ces entreprises ont été frappées en mars par une chute de la demande de livraisons à domicile et par la hausse des taux d'intérêt, tandis que les investisseurs se sont détournés des entreprises technologiques déficitaires.

Les groupes de livraison de nourriture ont commencé à se regrouper rapidement, à réduire leurs coûts et à se retirer des marchés où ils étaient faibles, dans le but de devenir rentables.

Les entreprises et les observateurs du secteur affirment que la douloureuse réduction des effectifs va se poursuivre - mais les survivants commencent à voir les premières pousses vertes.

Catherine O'Neill, analyste chez Citi, a déclaré que les fusions et les réductions de coûts visant à éliminer les capacités excédentaires ont lieu plus rapidement que prévu et que l'économie unitaire, y compris la taille des commandes par livraison, s'améliore.

Mais elle a déclaré que la compression du coût de la vie en Europe reste un point négatif majeur.

"Nous n'avons pas encore vu comment ces entreprises vont traverser une récession".

Getir, basée à Istanbul, et Gorillas, basée à Berlin, faisaient partie des nombreuses entreprises de commerce rapide financées par du capital-risque qui se sont précipitées pendant la pandémie pour mettre en place des "dark stores" - des centres de livraison dans les centres-villes utilisés pour acheminer rapidement les produits alimentaires vers les clients.

Le modèle des dark stores est fondamentalement différent de celui de groupes plus établis comme Just Eat Takeaway et Uber Eats, qui prennent les commandes des restaurants et livrent les repas, bien qu'ils soient souvent considérés comme des concurrents.

COMMERCE RAPIDE

L'acquisition de Gorillas fait de Getir la plus grande entreprise de commerce rapide d'Europe.

Getir a été évalué à environ 8,8 milliards de dollars lors de la transaction de vendredi, soit environ sept fois plus que Gorillas en raison de sa forte position en Turquie où elle est basée, selon les analystes.

Gorillas et Getir n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les autres consolidateurs sont Flink, basé à Berlin, et GoPuff, basé à Philadelphie, qui opère aux États-Unis et en Europe.

"En Allemagne, nous voyons la concurrence directement de Gorillas et Getir. Tous les autres ont disparu", a déclaré Boris Radke, porte-parole de Flink.

Flink exploite 190 magasins sombres, contre 180 pour Gorillas.

Radke a déclaré que Flink prospère grâce à des partenariats étroits avec les supermarchés REWE en Allemagne et Carrefour en France, qui sont tous deux actionnaires de la société.

Les analystes estiment qu'un hub de magasin obscur devient rentable à partir de 500 à 1 000 commandes par jour.

"Nous avons fermé quelques hubs qui n'étaient pas rentables et nous avons définitivement mis de côté tout projet d'expansion plus important", dans le contexte de la crise, a déclaré Radke.

Cependant, le nombre de hubs Flink qui sont rentables augmente, dit-il, et les ventes augmentent "régulièrement mois après mois".

MOINS DE CAPITAL, MOINS DE COUPONS

Plus d'une douzaine de petites entreprises européennes de commerce rapide ont fait faillite ou ont été rachetées depuis la mi-2021.

Les sociétés de capital-risque ont investi 125 millions de dollars dans le secteur en deux opérations en 2022, contre 1,3 milliard de dollars en treize opérations en 2021, selon les données de PitchBook.

Avec moins de concurrence et moins de nouveaux capitaux entrant sur le marché, les entreprises restantes, tant dans le secteur de l'épicerie que dans celui de la livraison de nourriture, ont réduit leurs dépenses en bons d'achat et en promotions.

Alors que la plupart des entreprises de repas ont expérimenté le commerce rapide, les deux types d'entreprises coopèrent aussi maintenant plus fréquemment, un signe des choses à venir.

Le mois dernier, Getir a conclu un accord avec Just Eat Takeaway pour répertorier les produits d'épicerie de Getir sur l'application Takeaway.

Cela donnera à Just Eat Takeaway des commandes supplémentaires à forte marge, tandis que Getir obtient plus de livraisons et de ventes de ses magasins sombres.

"Je m'attends à voir plus d'activité sous la forme de fusions et d'acquisitions ou de partenariats commerciaux profonds", a déclaré Larry Illg, responsable des activités alimentaires chez l'investisseur technologique Prosus, qui détient une participation dans Delivery Hero.

Alors que les bénéfices peuvent encore être éloignés pour les entreprises privées de commerce rapide, les entreprises européennes de livraison de repas cotées en bourse ont toutes fixé des objectifs formels de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA).

Just Eat a déclaré être déjà rentable au niveau de l'EBITDA. Delivery Hero dit qu'il y arrivera en 2023 et le britannique Deliveroo au plus tard au premier semestre 2024.

Les actions des sociétés de livraison européennes sont en baisse d'environ 60 % par rapport à l'année dernière, mais elles ont évolué latéralement depuis juin.

Uber et DoorDash, tous deux déjà positifs en termes d'EBITDA grâce à la force de leurs opérations américaines, affirment que leurs filiales européennes sont en pleine croissance.

"Nous continuons à voir une forte demande pour l'épicerie et nous continuons à voir l'épicerie comme un moteur de croissance pour notre activité globale l'année prochaine", a déclaré le porte-parole d'Uber, Caspar Nixon.

Il a ajouté que les options d'épicerie rapide sont "absolument disponibles sur l'application, mais nous ne pensons pas qu'il soit judicieux de posséder la totalité de la chaîne d'approvisionnement" comme le fait Getir.

Sajal Srivastava, cofondateur de TriplePoint Capital, qui a fourni un financement par emprunt à Flink, estime que la négativité à l'égard du commerce rapide a été exagérée.

"Les consommateurs l'utilisent toujours. Les chiffres sont toujours en hausse et l'économie s'améliore", a-t-il déclaré.

Donc, à "tous les opposants qui disent que le commerce rapide est terminé - Non. Il sera toujours là et les données le montrent".