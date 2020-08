Compensation de 3,46 millions pour les anciens livreurs de Foodora au Canada

Montréal (awp/afp) - Les anciens livreurs au Canada de la société allemande de livraison de repas à domicile Foodora ont obtenu une compensation financière de 3,46 millions de dollars canadiens (2,4 millions de francs suisses), a annoncé mardi un syndicat canadien.

Cet accord a été conclu entre Delivery Hero, la société mère de Foodora Canada, qui a fait faillite en avril dernier, et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), à la suite d'un litige lié à la syndicalisation des livreurs.

"Une entente de 3,46 millions de dollars a été conclue à l'intention des livreurs et livreuses de Foodora de l'ensemble du pays", a indiqué le STTP dans un communiqué.

En février, les livreurs de Toronto et de Mississauga avaient obtenu le droit de se syndiquer après que la Commission des relations de travail de l'Ontario a déclaré qu'ils étaient des "entrepreneurs dépendants et non des entrepreneurs indépendants, comme le soutenait l'entreprise Foodora".

Près de 90% des livreurs avaient précédemment rejoint le STTP, devenant ainsi "les premiers travailleurs et travailleuses, dont le travail est régi par une application mobile, à se syndiquer", a précisé le syndicat.

Selon les médias locaux, le syndicat reprochait à l'entreprise d'avoir quitté le marché canadien au motif que ses livreurs avaient choisi de se syndiquer.

En avril, en pleine pandémie de coronavirus, Foodora Canada s'était déclaré en faillite et avait mis fin à ses activités sur le marché canadien après cinq ans, invoquant une récente "intensification de la concurrence".

La semaine dernière, la société Delivery Hero a annoncé rejoindre le Dax 30, l'indice vedette de la Bourse de Francfort.

Sa capitalisation atteint près de 20 milliards d'euros, soit près de quatre fois plus que lors de son entrée en Bourse en juin 2017.

Mais Delivery Hero n'a jamais été bénéficiaire depuis sa création en 2011 et voit même ses pertes se creuser d'exercice en exercice: elles ont atteint l'an dernier 663 millions d'euros avant impôts, contre 258 millions un an plus tôt.

Delivery Hero a décidé de fermer en 2018 ses activités qui reposaient sur l'enseigne Foodora en France, faute d'avoir rencontré le succès escompté.

La société allemande exerce dans 40 pays et emploie plus de 25.000 personnes, qui traitent près de quatre millions de commandes par jour.

afp/fr