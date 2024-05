Delivery Hero SE est une société basée en Allemagne, dont l'activité principale est la commande de nourriture en ligne. La société est un fournisseur de services de livraison de nourriture en ligne à partir de restaurants et de cafés. Elle propose notamment des pizzas, des hamburgers, de la nourriture biologique, de la cuisine végétalienne et des plats asiatiques. Son portefeuille de marques comprend Foodpanda, PedidosYa, Clickdelivery, Talabat, Yemeksepeti, Donesi, Hungerstation, Carriage, Otlob, Mjam et d'autres. L'entreprise opère à l'échelle mondiale, sur le territoire de plus de 40 pays, dont l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie et les Amériques. Les services de l'entreprise sont disponibles par le biais d'une version Web et d'une application mobile.

Secteur Internet