Delivery Hero a une nouvelle fois fait la démonstration qu’il est un des grands gagnants de la pandémie de Covid-19. Le spécialiste de la livraison de repas a quasiment doublé (+95%) son chiffre d’affaires en 2020 à 2,8 milliards d’euros. Il se trouve ainsi dans le haut de la fourchette d’objectifs (entre 2,6 et 2,8 milliards d’euros), une guidance qui avait été relevée en octobre dernier. Les mesures de confinement ont incité les gens à se faire livrer leur repas à domicile, une habitude de consommation qui a perduré dans le temps.



Pour autant, des questions demeurent sur le business model du groupe, puisqu'il n'a jamais été rentable depuis sa création en 2011. Selon des données préliminaires, la marge d'Ebitda ajusté devrait ressortir à -16 % en 2020, soit pile au milieu de la fourchette d'objectifs.



Concernant les perspectives 2021 du groupe, elles seront communiquées au plus tard fin avril. Delivery Hero attend en effet la finalisation de l'acquisition du sud-coréen Woowa avant de se prononcer. Cette grosse prise lui avait coûté 4 milliards de dollars fin 2019.



Vers 15h, le titre Delivery Hero recule de 1,39 % à 131,45 euros sur la place de Francfort. Toutefois, il gagne toujours 77 % sur un an.