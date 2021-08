Delivery Hero : La valeur du jour en Europe Delivery Hero confirme ses objectifs annuels

Delivery Hero (-0,49% à 122,60 euros) a confirmé aujourd’hui les perspectives annuelles communiquées deux semaines auparavant. Le spécialiste de la livraison de repas vise toujours une valeur brute des transactions (« GTV ») comprise entre 33 et 35 milliards d’euros. En parallèle, le chiffre d’affaires est attendu dans une fourchette comprise entre 6,4 et 6,7 milliards d’euros et la marge d’Ebita ajusté devrait ressortir à environ -2%.



Ces annonces ont été réalisées à l'occasion de la publication des résultats définitifs du premier semestre 2021. S'ils sont dans le rouge, c'est car le groupe investit lourdement pour stimuler sa croissance et gagner des parts de marché.



Sur la première moitié de l'année, Delivery Hero a publié un Ebitda ajusté de -332,3 millions d'euros (contre -323,5 millions lors du premier semestre 2020) et une marge d'Ebitda ajusté de -3,6% (contre -2,1% un an auparavant).



De plus, les revenus ont atteint 2,9 milliards d'euros (+109%), la valeur brute des transactions est ressortie à 16,2 milliards d'euros (+78%) et les commandes s'établissent à 1,4 milliard (+83%).



" Le deuxième trimestre est marqué une nouvelle fois par une croissance exceptionnelle et nous n'avons ressenti qu'à la marge l'assouplissement des mesures liées au Covid-19 ", avait commenté récemment Niklas Östberg, le directeur général et co-fondateur de Delivery Hero.