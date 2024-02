(nouveau : pertes accrues, plus bas record, analystes)

FRANCFORT (dpa-AFX) - La valse-hésitation autour de la vente prévue de ses activités en Asie du Sud-Est a provoqué des turbulences chez Delivery Hero vendredi. Le cours du service de livraison de repas a chuté à un niveau record. La décote s'élevait à près de 12 pour cent à un peu plus de 19 euros. Les titres ont ainsi poursuivi leur chute rapide. Vendredi, ils ne valaient plus que 18,72 euros.

Les traders ont attribué cette chute des cours à un article du "Business Times" de Singapour, selon lequel un accord de vente de l'activité Foodpanda en Asie du Sud-Est aurait échoué en raison de divergences sur le prix. Le montant demandé par Delivery Hero est considéré comme trop élevé par l'acheteur potentiel singapourien Grab Holdings, selon le rapport qui cite des personnes initiées.

L'analyste Giles Thorne de Jefferies s'est montré surpris dans une première réaction, car jusqu'à présent il croyait fermement à une vente cette année. Le rapport est donc une déception, car la transaction aurait fondamentalement modifié le profil financier de Delivery Hero et aurait fait du service de livraison de repas une entreprise plus facile à investir. Avant de perdre tout espoir, il a toutefois fait remarquer qu'un arrêt nécessitait une confirmation via un communiqué ad hoc.

Thorne a souligné que si la situation se prolongeait, les liquidités disponibles et l'afflux de fonds actuel garantiraient la flexibilité financière de l'entreprise. Néanmoins, les fonds propres du service de livraison de repas à domicile seront inévitablement affectés par le poids de son bilan.

L'Asie est la région la plus importante, mais aussi la plus difficile pour Delivery Hero. Comme on le sait déjà, le groupe a l'intention de se débarrasser de sa division Asie du Sud-Est afin d'atteindre ses objectifs de rentabilité. Dans un certain nombre de pays de la région, il veut vendre sa marque Foodpanda, comme l'entreprise cotée au MDax l'avait déjà annoncé à la mi-septembre. À la place, la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord occupe de plus en plus le devant de la scène.

Delivery Hero avait récemment vendu sa participation dans le service de livraison de repas britannique Deliveroo, mais avec une perte de plusieurs millions./tih/edh/jha/