FRANCFORT (dpa-AFX) - Les informations sur une éventuelle vente partielle de l'activité asiatique pour un montant d'un milliard de dollars ont fait grimper les actions de la société de livraison de repas Delivery Hero mercredi. Elles ont grimpé de 13,5 pour cent dans l'après-midi et étaient encore en hausse de 5,6 pour cent à 31,45 euros, ce qui en fait l'un des plus gros gagnants du MDax des valeurs moyennes. Ils n'ont toutefois pas pu confirmer dans un premier temps le saut intermédiaire au-dessus de la ligne des 21 jours, indicateur de la tendance à court terme.

Selon les informations du journal "Wirtschaftswoche", Delivery Hero serait en discussions avancées pour vendre ses activités sous la marque Foodpanda à Singapour, au Cambodge, en Malaisie, au Myanmar, aux Philippines et en Thaïlande. L'acheteur potentiel pourrait être Grab de Singapour. Le concurrent du groupe MDax aurait déjà commencé à examiner les activités de Foodpanda et pourrait payer l'équivalent de plus d'un milliard d'euros à Delivery Hero. Les autres marchés de Foodpanda, à savoir le Bangladesh, Hong Kong, le Laos, le Pakistan et Taiwan, devraient apparemment rester pour le moment chez Delivery Hero.

Les actions de Delivery Hero avaient déjà progressé grâce aux avis positifs des analystes et continuaient ainsi à se stabiliser. La semaine précédente, elles étaient encore tombées à 28,64 euros, leur plus bas niveau depuis mai 2022. Depuis le début de l'année, les titres ont perdu près d'un tiers de leur valeur. L'analyste Christian Salis de Hauck & Aufhäuser Investment Banking estime toutefois que le cours des actions pourrait doubler en perspective pour atteindre 65 euros. Après la correction des attentes du marché en début d'année, les nouvelles devraient s'améliorer, selon l'expert. Le plan d'efficacité est mis en œuvre et la croissance du chiffre d'affaires a repris. Il s'attend à une nette amélioration de la rentabilité au second semestre.

JPMorgan s'est également montré optimiste, l'analyste Marcus Diebel a confirmé son vote "overweight" avec un objectif de cours de 57 euros. Les investisseurs se concentrent à nouveau sur les liquidités et donc sur la situation financière du fournisseur de repas, écrit-il dans une étude. Il part du principe que l'entreprise est en mesure de rembourser ses dettes par ses propres moyens. Toute indication d'une amélioration du bilan devrait donc être essentielle pour améliorer le sentiment des investisseurs.