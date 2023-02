Delivery Hero lève un milliard d'euros avec des obligations convertibles

Le groupe de livraison de repas à domicile Delivery Hero a levé des fonds en émettant de nouvelles obligations convertibles auprès d'investisseurs institutionnels. Le produit brut visé d'un milliard d'euros a été atteint, a annoncé l'entreprise cotée sur le MDax tard lundi soir à Berlin. En raison de la dilution attendue du nombre d'actions, les actions de Delivery Hero ont chuté de plus de 4 pour cent à 42,36 euros mardi matin.

Cette chute du cours s'inscrit dans la tendance baissière récente depuis le plus haut intermédiaire de 57,82 euros début février, date à laquelle la valeur des titres avait presque doublé par rapport au plus bas d'octobre. Le seuil des 40 euros, qui a été un point d'appui en novembre et décembre, pourrait désormais être pris pour cible.

Selon les informations fournies, les obligations convertibles ont été émises dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, avec suppression des droits de souscription des actionnaires. Elles peuvent être converties initialement en un peu plus de 17 millions d'actions nouvelles ou existantes, a ajouté Delivery Hero. Le prix de conversion initial est de 57,75 euros, ce qui représente une prime de 40 pour cent par rapport au prix de référence de 41,25 euros. Les titres porteront un intérêt annuel de 3,25 pour cent.

Le produit de la vente sera utilisé pour financer le rachat des obligations convertibles en circulation et pour les besoins généraux de l'entreprise. L'objectif est d'améliorer le profil d'échéance et de maintenir une forte position de liquidité, a-t-on ajouté.

Le président du groupe, Niklas Östberg, devrait ainsi tirer les conséquences de l'année dernière, lorsque, outre des perspectives prudentes, des inquiétudes concernant le refinancement des obligations convertibles en circulation avaient fait chuter l'action de plusieurs dizaines de pour cent en une seule journée. Les investisseurs se demandaient de plus en plus comment la direction du groupe allait pouvoir faire face à la fois à des investissements élevés et à des remboursements. Ce n'est qu'avec l'obtention de nouveaux financements d'une valeur de plusieurs milliards que M. Östberg a clarifié la situation et réconcilié les investisseurs.

Les analystes ont réagi de manière mitigée aux dernières nouvelles. Alors que l'expert de Bernstein William Woods a souligné une amélioration des dates d'échéance des obligations, Giles Thorne, spécialiste du secteur chez Jefferies, s'est demandé pourquoi Delivery Hero avait placé ses obligations convertibles à ce moment précis. Cette mesure sort de nulle part et n'est pas nécessaire en soi : le groupe a récemment amélioré considérablement ses liquidités. Le marché s'attendait à ce que la direction prenne son temps pour se désendetter /ngu/tav/stk.