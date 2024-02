FRANCFORT (dpa-AFX) - La valse-hésitation autour du projet de vente de ses activités en Asie du Sud-Est a de nouveau fortement pesé sur Delivery Hero vendredi. Le cours du service de livraison de repas a chuté de jusqu'à six pour cent en direction de son plus bas record de plus de 20 euros, qui ne date que de quelques jours. La baisse s'est finalement atténuée à environ quatre pour cent. Avec 20,65 euros, le cours est resté légèrement au-dessus de son niveau le plus bas.

Les traders ont fait référence à un rapport du "Business Times" de Singapour, selon lequel un accord de vente de l'activité Foodpanda en Asie du Sud-Est aurait échoué en raison de divergences de prix. Le montant demandé par Delivery Hero était considéré comme trop élevé par l'acheteur potentiel singapourien Grab Holdings, selon le rapport.

L'Asie est la région la plus importante, mais aussi la plus difficile pour Delivery Hero. Comme on le sait déjà, le groupe veut se défaire de sa division Asie du Sud-Est pour atteindre ses objectifs de rentabilité. Dans un certain nombre de pays de la région, il veut vendre sa marque Foodpanda, comme l'entreprise cotée au MDax l'avait déjà annoncé à la mi-septembre. À la place, la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord occupe de plus en plus le devant de la scène.

Delivery Hero avait récemment vendu sa participation dans le service de livraison de repas britannique Deliveroo, mais avec une perte de plusieurs millions./tih/edh/jha/