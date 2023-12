BERLIN (dpa-AFX) - Le service de livraison de repas Delivery Hero supprime des emplois à son siège berlinois et ferme deux centres de technologie à Taïwan et en Turquie. En ce qui concerne les effectifs du siège berlinois et des équipes de service globales, cela représente - avec les licenciements de janvier - une réduction d'environ 13 pour cent pour l'année en cours, a-t-on appris lundi auprès de l'entreprise. Cela devrait permettre d'augmenter l'efficacité.

L'Asie est la région la plus importante, mais aussi la plus difficile pour le groupe. Comme on le sait, Delivery Hero a l'intention de se débarrasser de sa division Asie du Sud-Est pour atteindre son objectif de rentabilité. Dans un certain nombre de pays de la région, Delivery Hero veut vendre sa marque Foodpanda, comme l'entreprise cotée au MDax l'avait déjà annoncé à la mi-septembre. A la place, la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord prend de plus en plus d'importance, tandis que l'Europe et l'Amérique du Sud jouent un rôle relativement mineur./mis/stw/tih