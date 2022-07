Just Eat Takeaway : une affaire rocambolesque

Voici les événements qui ont mené à l'accord :

2020 :

Janvier - La société néerlandaise de livraison de repas Takeaway.com remporte une bataille prolongée pour le contrôle de son homologue britannique Just Eat contre le conglomérat Internet néerlandais Prosus. L'accord crée la plus grande société de livraison de repas en ligne d'Europe.

Octobre - Just Eat Takeaway.com déclare que ses actionnaires ont approuvé son projet d'achat de l'entreprise américaine de livraison de repas Grubhub.

2021 :

Juin - Just Eat Takeaway.com finalise l'acquisition de Grubhub pour 7,3 milliards de dollars.

15 octobre - L'investisseur Cat Rock augmente sa participation dans la société à 5,93 %.

21 octobre - Le PDG de Just Eat Takeaway.com, Jitse Groen, déclare qu'il s'attend à ce que Grubhub fasse éventuellement partie d'une consolidation du marché de la livraison aux États-Unis, mais signale qu'il n'est pas ouvert à la vente de l'entreprise.

25 octobre - L'investisseur Cat Rock presse la direction d'envisager la vente de Grubhub, affirmant que la cession ou la scission de l'unité améliorerait l'évaluation de la société.

10 novembre - Cat Rock réitère son appel à la cession de Grubhub, le lendemain du jour où son concurrent DoorDash a fait un grand pas sur les marchés européens en achetant pour 8,1 milliards de dollars la société finlandaise Wolt Enterprises OY.

17 novembre - Groen déclare qu'il n'a pas l'intention de vendre Grubhub, mais que la société recherche activement des partenariats stratégiques pour cette activité.

Décembre - Cat Rock, le deuxième actionnaire le plus important de la société après Groen, augmente sa participation à 6,88 %.

2022 :

8 février - Just Eat Takeaway.com annonce qu'elle va retirer ses actions de la bourse Nasdaq dans le but de limiter les coûts et les charges réglementaires.

13 février - Le PDG Groen déclare que la décision de se retirer de la liste du Nasdaq ne doit pas être prise comme une indication de plans de vente de Grubhub.

Mars - Groen déclare que la société reste en pourparlers pour trouver un partenaire stratégique pour Grubhub et qu'il serait prêt à envisager une position minoritaire dans tout accord qui se dessine.

20 avril - Dans un brusque revirement, la société déclare qu'elle envisage de vendre Grubhub, sous la pression des investisseurs qui souhaitent relancer ses actions dans un contexte de concurrence acharnée et d'un coup de pouce pandémique qui s'estompe.

25 avril - Cat Rock appelle à un remaniement majeur de l'entreprise en votant le départ de son directeur financier et de plusieurs membres de son conseil de surveillance.

4 mai - Deux de ses plus hauts dirigeants démissionnent, quelques heures seulement avant l'AGO. Les actions chutent de près de 6 %.

Le président du conseil d'administration, Adriaan Nuehn, dont le poste était soumis à des pressions, ne cherchera pas à être reconduit dans ses fonctions, tandis que le directeur de l'exploitation de longue date, Joerg Gerbig, fait l'objet d'une enquête pour "possible inconduite personnelle lors d'un événement de la société".

10 mai - La société déclare qu'elle cesserait ses activités en Roumanie, le troisième pays dont elle s'est retirée cette année sous la pression pour devenir rentable après le Portugal et la Norvège en mars.

6 juillet - Amazon a accepté de prendre une participation de 2 % dans Grubhub et proposera à ses membres Prime un accès au service pendant un an. Dans le cadre de l'accord, la participation d'Amazon dans Grubhub pourrait passer à 15 %.

Just Eat Takeaway.com a réaffirmé qu'il continue à explorer activement la vente partielle ou totale de Grubhub.