L'obligation convertible pèse sur Delivery Hero - mais les analystes sont positifs

Le groupe de distribution de produits alimentaires Delivery Hero a été pénalisé mardi par le placement d'une obligation convertible. Elles ont chuté jusqu'à 41,20 euros et étaient en fin de matinée parmi les plus fortes baisses du MDax, avec un recul de près de 4% à 42,39 euros. Les analystes ont jugé cette mesure tout à fait positive. Ils parlent par exemple d'une amélioration du profil d'échéance de la dette, car le fournisseur de produits alimentaires rachète d'autres obligations convertibles avec une durée résiduelle courte. Toutefois, les nouveaux titres rendent également la conversion plus probable, car le prix de conversion est nettement inférieur à celui des anciennes obligations à racheter.

Bien que les nouvelles obligations soient assorties d'un taux d'intérêt plus élevé que celles qui seront rachetées et qu'il y ait un risque de dilution du capital-actions d'environ 7%, la situation s'améliore en ce qui concerne les flux de trésorerie du groupe, écrit l'analyste William Woods de Bernstein Research.

La dilution potentiellement plus importante résulte du prix de conversion de la nouvelle obligation, qui est initialement de 57,75 euros. Il est donc nettement inférieur au prix de conversion de l'obligation 2024 de 98 euros. Il faudrait donc émettre beaucoup plus d'actions pour obtenir le même montant total.

Le prix de conversion est certes nettement supérieur au cours actuel de l'action, mais seulement au niveau de début février. En effet, les actions ont récemment subi une nouvelle pression après avoir presque doublé leur valeur par rapport à leur plus bas niveau d'octobre.

Avec le prix de conversion de 57,75 euros, le groupe crée une nouvelle base et un niveau qui semble plus réaliste dans la perspective d'une conversion, a expliqué l'analyste Giles Thorne de la société d'investissement Jefferies.

Le groupe du MDax a réalisé un produit brut d'un milliard d'euros avec la nouvelle obligation convertible, qui arrive à échéance en 2030. Ce montant sera utilisé pour financer le rachat des obligations convertibles en circulation et pour les besoins généraux de l'entreprise. Il est prévu de racheter toutes les obligations convertibles en circulation arrivant à échéance en 2024 et jusqu'à environ 250 millions d'euros de titres en circulation arrivant à échéance en 2025.

L'analyste Woods a noté positivement le fait que Delivery Hero rachète les anciens convertisseurs avec une décote. Cela compense le coupon plus élevé des nouveaux titres. En outre, la demande soutenue des investisseurs est un signal positif au regard de la solidité sous-jacente de l'activité de Delivery Hero.

Selon les chiffres de la deuxième semaine de février, l'activité du service de livraison de repas n'a certes pas connu une croissance aussi forte qu'espérée à la fin de l'année 2022, mais l'entreprise a fait des progrès significatifs et a perdu beaucoup moins d'argent sur le plan opérationnel au cours des derniers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente. Le président du groupe, Niklas Östberg, estime que son entreprise est en passe d'atteindre l'objectif de rentabilité qu'elle s'est fixé. Les investisseurs n'ont pas été satisfaits et l'action a subi une forte pression après la publication des résultats.

Le fait que M. Östberg se soit montré confiant dans sa capacité à présenter une marge d'exploitation encore plus élevée que celle visée par le groupe pour l'année en cours n'a pas aidé. Mais ce n'est pas sa priorité absolue, il veut plutôt investir dans l'entreprise. "Une fois que nous aurons atteint notre objectif de rentabilité, nous pourrons réinvestir l'argent excédentaire dans la croissance et la publicité", a-t-il déclaré à l'agence de presse financière dpa-AFX.

L'entreprise avait promis de se concentrer davantage sur la rentabilité après un effondrement du cours de l'action, qui était passé de 131,50 euros en novembre 2021 à 23,88 euros au printemps 2022, après des années de croissance maximale./mis/ngu/jha/.