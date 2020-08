La valeur du jour en Europe DELIVERY HERO va bientôt faire son entrée sur le DAX

0

Une consécration. Delivery Hero fera son entrée sur le DAX 30, le 24 août prochain. Le spécialiste de la livraison de repas remplacera le sulfureux Wirecard, qui sortira par la petite porte de l’indice phare de la Bourse de Francfort, suite au scandale retentissant entourant ses comptes. « C’est une reconnaissance du fait que le marché des capitaux croit en notre plateforme et une reconnaissance du dévouement sans faille de nos employés », s’est réjoui Niklas Östberg le PDG de Delivery Hero.Le groupe, basé à Berlin, affiche actuellement une capitalisation d'environ 20 milliards d'euros. C'est presque 4 fois plus que lors de son entrée en Bourse en juin 2017.Son chiffre d'affaires croit également de manière importante, à coup d'acquisitions. La dernière grosse prise était le sud-coréen Woowa, fin 2019, pour 4 milliards de dollars. Le groupe est actuellement présent dans 40 pays et compte plus de 25 000 employés.Pour 2020, Delivery Hero vise un chiffre d'affaires compris entre 2,6 et 2,8 milliards d'euros. Une guidance qui avait été relevée en juillet dernier. Delivery Hero fait en effet partie des gagnants de la pandémie de Covid-19. Les mesures de confinement ont incité les gens à se faire livrer leur repas à domicile, une habitude qu'ils pourraient bien garder à l'avenir.Des questions demeurent toutefois sur le business model du groupe, puisqu'il n'a jamais été rentable depuis sa création en 2011.Les résultats du premier semestre 2020 seront publiés le 27 août prochain.