Les travailleurs indépendants de Singapour bénéficieront d'une couverture contre les accidents du travail et d'une assurance retraite.

Les nouvelles règles toucheront environ 73 000 travailleurs qui livrent des aliments ou conduisent des passagers pour des entreprises telles que Grab , Gojek, Deliveroo et Foodpanda de Delivery Hero.

Les travailleurs seraient couverts par le système national de retraite, qui collecte les cotisations des travailleurs et des entreprises, et bénéficieraient d'une assurance contre les accidents du travail couvrant les frais médicaux, la perte de revenus et une indemnisation forfaitaire en cas d'invalidité permanente ou de décès.

Les travailleurs indépendants ne seraient toutefois pas considérés comme des employés à temps plein ayant droit à des congés payés et à d'autres avantages.

Les changements, basés sur les recommandations d'un comité consultatif mis en place pour créer des normes de protection des travailleurs indépendants, ont été approuvés par le gouvernement mercredi.

Grab, Foodpanda et Deliveroo ont déclaré dans une déclaration commune que le déploiement devrait se faire "à un rythme régulier" étant donné "la complexité des opérations commerciales et les pressions économiques".

Les groupes de défense des droits et les gouvernements du monde entier ont exprimé leurs inquiétudes quant aux intérêts des travailleurs contractuels, dont les rangs ont considérablement gonflé pendant les lockdowns du COVID-19 mais qui ne bénéficient généralement pas des avantages offerts aux employés à temps plein.

Un rapport publié par l'Institute of Policy Studies de Singapour au début du mois a révélé que 16,1 % des 1 002 livreurs de nourriture qu'il a interrogés avaient eu un accident suffisamment grave pour nécessiter un traitement médical.