BERLIN (dpa-AFX) - Le service de livraison de repas Delivery Hero veut stimuler sa croissance en augmentant les frais pour les restaurants partenaires et les clients finaux. Pour l'année en cours, le conseil d'administration vise désormais une croissance du chiffre d'affaires plus importante que celle communiquée jusqu'à présent. "Nous continuons à nous concentrer sur l'interaction entre la croissance et la rentabilité, avec pour résultat un cash-flow positif", a déclaré le directeur financier sortant Emmanuel Thomassin, selon le communiqué de jeudi. Après la présentation des chiffres trimestriels, les actions de Delivery Hero étaient en hausse : Dans le négoce du matin, elles ont gagné 10 pour cent.

Le titre a ainsi augmenté d'un bon cinquième depuis le début de l'année. Les investisseurs qui détiennent ces titres en portefeuille depuis trois ans enregistrent toutefois une perte de valeur d'environ 77 pour cent. En effet, l'action Delivery Hero avait coûté bien plus cher au plus fort de la pandémie de Corona. Début 2021, les investisseurs avaient encore déboursé 145 euros pour un seul titre, contre un peu plus de 30 euros aujourd'hui. Avec la fin de la pandémie et l'apparition de questions sur le financement des activités, le cours de l'action a commencé à chanceler. Depuis février, les titres se sont toutefois quelque peu redressés.

La direction voit une raison d'être optimiste dans les frais supplémentaires pour faire grimper le chiffre d'affaires. Delivery Hero n'exige pas seulement de ses restaurants partenaires des paiements supplémentaires, par exemple pour être mieux placé dans l'application. Les consommateurs doivent également mettre la main à la poche, plus que s'ils appelaient directement la pizzeria ou le restaurant asiatique du coin. Outre les frais de livraison et les coûts d'abonnement, les services de livraison prélèvent désormais des "frais de service" pour couvrir leurs propres coûts et des frais de transaction pour certains modes de paiement, comme PayPal.

La monétisation des magasins a nettement progressé, a commenté l'analyste de Jefferies Giles Thorne dans une première réaction.

Au premier trimestre, les recettes corrigées des dépenses liées aux remises ont bondi d'un cinquième pour atteindre près de trois milliards d'euros, a annoncé jeudi à Berlin l'entreprise cotée sur le MDax. Pour 2024, l'entreprise s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires total des segments de 18 à 21 pour cent après correction des effets de change, au lieu de 15 à 17 pour cent jusqu'à présent.

La valeur brute des marchandises (Gross Merchandise Value, GMV) a augmenté de huit pour cent au premier trimestre pour atteindre près de douze milliards d'euros. Les effets de change ne sont pas pris en compte dans les deux cas. Pour les deux chiffres clés, Delivery Hero s'est mieux développé que ne le prévoyaient en moyenne les analystes.

Le président du groupe Niklas Östberg a souligné la stratégie de "croissance rentable". En conséquence, le manager continue de sévir et élimine les activités non rentables. Les grands magasins Dmarts, qui enregistrent des pertes et sont censés fournir des produits alimentaires aux clients en peu de temps, ont de nouveau été réduits à 895. D'ici fin 2024, ils devraient atteindre le seuil du bénéfice d'exploitation corrigé. L'activité Glovo en Espagne, fortement critiquée par le passé, devrait contribuer à un résultat ajusté positif au second semestre.

Les efforts de rentabilité se sont également manifestés au cours de l'exercice clos : Delivery Hero a ainsi pu réduire sensiblement ses pertes en 2023, comme cela a également été annoncé jeudi. Alors qu'en 2022, le déficit était encore de près de trois milliards d'euros, il a été ramené à environ 2,3 milliards d'euros./ngu/lew/mis