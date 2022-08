Dell : BofA réduit son objectif de cours

Bank of America a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur Dell, tout en ramenant son objectif de cours de 67 à 66 dollars en perspective d'un ralentissement du marché du PC.



Dans une note de recherche, le broker explique avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats sur le constructeur informatique en raison de l'essoufflement de la demande, mais rappelle que le groupe tend à surperformer son secteur.



BofA dit aussi anticiper de bonnes surprises dans les produits haut de gamme de stockage dédiés à la sauvegarde des données d'entreprise en raison d'un renouvellement des équipements 'mainframe'.



Le courtier fait remarquer que le titre Dell s'est replié de 17% depuis le début de l'année, contre un recul de 13% pour l'indice S&P 500, un écart qu'il explique par les inquiétudes croissantes des investisseurs sur la santé du marché du PC.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.