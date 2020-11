DELL : fait mieux qu'anticipé au troisième trimestre

Le groupe d’informatique Dell a présenté des résultats meilleurs que prévu grâce à la forte demande de ses produits en raison du développement du télétravail. Au troisième trimestre, clos fin octobre, Dell a généré un bénéfice net en progression de 60% à 881 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 1,08 dollar. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,03 dollars, là où le marché visait seulement 1,42 dollar. Les revenus ont progressé de 3% à 23,5 milliards de dollars et dépassent les attentes : 21,9 milliards de dollars.



Les ventes de PC au grand public ont bondi de 14% à 3,5 milliards de dollars et celles d'ordinateurs aux entreprises et administrations de 5% à 8,78 milliards de dollars. Les revenus tirés des serveurs et des équipements de réseaux ont reculé d'environ 2% à 4,16 milliards et ceux tirés des produits de stockage de 7% à 3,86 milliards de dollars.



Le groupe informatique anticipe une progression de ses revenus de 3% à 4% au quatrième trimestre par rapport au précédent, une hausse inférieure à celle enregistrée traditionnellement sur cette période, soit de 5% à 6%. Dell souligne qu'il existe un important degré d'incertitudes en raison de la hausse des infections au Covid-19 dans le monde.