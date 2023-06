Dell Australia reconnu coupable d'avoir trompé ses clients sur les prix et les remises des moniteurs

Lorsque les clients choisissaient d'acheter un ordinateur personnel, Dell Australie leur donnait la possibilité d'acheter un moniteur compatible à un prix réduit ou "barré", ce qui laissait entendre qu'il serait moins cher d'acheter le moniteur dans le cadre d'une offre groupée plutôt que séparément.

Dell Australia a admis que les moniteurs n'étaient pas vendus au prix "barré" pendant la majeure partie du temps utile et que, dans certains cas, le prix supplémentaire indiqué était plus élevé que si le moniteur avait été acheté séparément", a déclaré la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) dans un document.

Les consommateurs ont payé plus de 2 millions de dollars australiens (1,32 million de dollars) pour des moniteurs d'extension entre août 2019 et la mi-décembre 2021, a ajouté le régulateur.

Dell Australia, qui a vendu plus de 5 300 moniteurs d'appoint avec des remises surévaluées au cours de la période, a remboursé ou accepté d'offrir une compensation à plus de 4 250 consommateurs concernés, et a reçu l'ordre d'offrir des remboursements complets ou partiels aux clients concernés.

(1 $ = 1,5122 dollar australien)