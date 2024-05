Dell Technologies Inc. se consacre à la conception, au développement, à la fabrication, au marketing, à la vente et à l'assistance d'une large gamme de solutions, de produits et de services complets et intégrés. La société opère à travers deux segments : Infrastructure Solutions Group (ISG) et Client Solutions Group (CSG). Son segment ISG permet la transformation numérique des clients de la société avec des solutions qui traitent de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique, de l'analyse des données et des environnements multi-cloud. Son portefeuille de stockage complet comprend des solutions de stockage modernes et traditionnelles, notamment des baies all-flash, des fichiers scale-out, des plateformes objet, une infrastructure hyper-convergée et un stockage défini par logiciel. Son segment CSG propose des ordinateurs personnels (PC) de marque, notamment des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et des stations de travail, ainsi que des périphériques de marque, notamment des écrans, des stations d'accueil, des claviers, des souris, des webcams et des périphériques audio, ainsi que des logiciels et des périphériques tiers.

Secteur Matériel informatique